Іванофранківець, підозрюваний у пограбуванні на вокзалі Стрия, затриманий поліцією

У Львівській області затримали 40-річного чоловіка з Івано-Франківська за штурм і пограбування на залізничному вокзалі у місті Стрий. Зловмисник силою відібрав у місцевого жителя гроші.

Інцидент стався вранці 10 жовтня близько 06:35 у приміщенні вокзалу на вулиці Вокзальній. Про це повідомила поліція Львівської області в офіційному повідомленні на своїй сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, чоловік застосував фізичну силу до 31-річного мешканця Стрия і забрав у нього 2 тисячі гривень, які потерпілий мав у кишені куртки. Після цього підозрюваний втек з місця події.

Поліція оперативно встановила особу та місце перебування підозрюваного. Чоловіка було затримано, йому оголосили підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж.

Ця стаття передбачає покарання — позбавлення волі на строк до десяти років.

На даний момент триває досудове розслідування для встановлення усіх деталей інциденту.