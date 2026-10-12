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Прогноз погоди у Львівській області на 12 жовтня: до 16 градусів тепла й ранковий туман

Марко Лук'яненко

12 жовтня, у перший робочий день тижня, мешканці Львівської області побачать мінливу хмарність із проясненнями. Денна температура досягне 16 градусів тепла.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив про погоду в офіційному акаунті на Facebook.

Синоптики прогнозують, що протягом дня небо у регіоні буде переважно похмурим, але час від часу з’являтимуться сонячні просвітки. Суттєвих опадів не передбачається, проте вранці можлива поява туману. Вітер дмухатиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Денна температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла.

У Львові ж вдень прогнозують 13-15 градусів тепла.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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