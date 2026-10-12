Позачергова сесія Львівської облради відбудеться цього тижня

13 жовтня відбудеться позачергова сесія Львівської обласної ради.

Про це свідчить розпорядження голови Львівської обласної ради від 7 жовтня 2026 року, підписане заступником голови Юрієм Холодом.

Засідання позачергової сесії призначене на вівторок, 13 жовтня.

У документі йдеться: “Скликати ІІІ пленарне засідання XXVIII позачергової сесії Львівської обласної ради VIII скликання 13 жовтня 2026 року о 10:00 за адресою: площа Андрія Парубія, 2, м. Львів.”

В.о. керуючого справами обласної ради Ярослава Гасяка призначили відповідальним за організаційне, правове, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення цього засідання.

Останнє сесійне засідання Львівської обласної ради відбулося у липні цього року.