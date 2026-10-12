На Львівщині внаслідок ДТП за добу загинуло двоє осіб

Аварії трапились у Золочеві та у селі Сокільники біля Львова.

Пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомила подробиці інцидентів.

Вранці 11 жовтня, приблизно о 10:00, на дорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська, поблизу перехрестя вулиць Січових Стрільців і Кільцевої у Золочеві, зіткнулись вантажівка DAF і KIA Niro. Водій вантажівки, 47-річний чоловік з Полтавської області, зіткнувся з автівкою під керуванням 46-річного мешканця Золочева.

Водій легковика загинув на місці події внаслідок отриманих травм.

О 12:40 на дорозі Західний обхід Львова в селі Сокільники сталася друга аварія. Водійка Volkswagen Passat, 28-річна львів’янка, зіткнулася з вантажівкою Mercedes-Benz Actros, якою керував 40-річний чоловік із Вінниці.

Втрати у цій аварії теж є – пасажирка легковика, 62-річна жінка, загинула на місці. Водійка та двоє пасажирів – 9-річна дівчинка і 42-річний чоловік – отримали травми і зараз перебувають у лікарні.

Поліція Львівщини відкрила кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років із можливим забороною керувати авто на строк до трьох років.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини цих подій.