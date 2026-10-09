Прогноз погоди на вихідні: від +12 до +19°C

Цих вихідних у Львові та навколишній області очікується пониження температури.

Гідрометцентр України повідомляє, що у суботу, 10 жовтня, вночі температура повітря коливатиметься між +3°C та +8°C. Вдень термометри показуватимуть від 14 до 19 градусів тепла.

Південно-західний вітер діятиме і вночі, і вдень зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Опадів не прогнозують.

Наступної доби, у неділю, 11 жовтня, вночі температура підвищиться до +11–13°C, а вдень опуститься до 10–12°C.

Вітер змінить напрямок і буде дутиме зі швидкістю від 5 до 10 м/с вночі та вдень. Очікуються дощі.

У понеділок, 12 жовтня, вночі стовпчик термометра опуститься до +7°C, тоді як вдень він знову підніметься до +14°C.

Вітер цього дня буде західним із силою 7-12 м/с, опадів не передбачають.