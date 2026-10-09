Аварія на магістральному водопроводі залишила без водопостачання близько 30 вулиць Львова

У Львові стався прорив на магістральному водопроводі, через що без водопостачання залишилися мешканці близько тридцяти вулиць Залізничного району. Аварія трапилася на вулиці Левандівській 9 жовтня, наразі на місці працюють аварійні бригади комунальних служб.

У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що подачу води до постраждалих районів довелося тимчасово припинити. За попередніми підрахунками фахівців, планують відновити водопостачання приблизно до 20:00.

За інформацією Львівводоканалу, без води залишилися всі будинки на вулицях: Алмазна, Д. Бандрівського, Ботанічна, Вигоди, Л. Ганкевича, Л. Геца, В. Дідушка, Загородня, П. Калнишевського, Ливарна, Машиністів, Низинна, Озерна, Олешківська, Орільська, С. Параджанова, Планерна, Слюсарська, Р. Сушка, Широка, Сяйво, Левандівська, Кочегарська, Братів Климових, Естонська і Таллінська.

Також тимчасове відключення водопостачання зачепило окремі будинки за адресами: вулиця Моторна, 70 та вулиця Є. Олесницького, 29а.

У комунальному підприємстві кажуть, що відновлять водопостачання одразу після ліквідації витоку й виконання всіх необхідних ремонтних робіт на пошкодженій ділянці магістрального трубопроводу.