Продаж 6 земельних ділянок: інструкція для аграріїв щодо участі

Земельні торги

14 жовтня відбудуться земельні електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності.

Ділянки виставлені на торги в таких локаціях:

Перемишлянська територіальна громада Львівського району, земельні ділянки за межами населених пунктів, призначені для товарного сільськогосподарського виробництва:

площа 3,42 га, стартова річна орендна плата – 5467,98 грн. Детальніше за посиланням

площа 7,31 га, стартова орендна плата на рік – 24901,13 грн. Деталі за посиланням

площа 10,24 га, орендна плата стартує з 20843,48 грн щороку. Вся інформація за посиланням

площа 4,61 га, початкова річна плата – 9828,56 грн. Підробиці доступні за посиланням

Мостиська територіальна громада Яворівського району пропонує ділянки для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту:

площа 5,02 га, стартова орендна плата – 2798,83 грн на рік. Детальніше за посиланням

площа 4,55 га, початкова орендна плата – 5572,73 грн на рік. Більше інформації за посиланням

«Земельні торги є дієвим інструментом державної політики, що сприяє переданню землі комунальної власності в оренду фізичним та юридичним особам. Це дозволяє збільшити інвестиції та наповнити місцеві бюджети», – повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Людмила Гончаренко.

Пропозиції приймають до 20:00 год. 13 жовтня.