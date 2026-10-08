Керівниця департаменту економічного розвитку Львова отримала 60 тисяч премії у вересні
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Керівниця департаменту економічного розвитку Львова отримала 60 тисяч премії у вересні

Марко Лук'яненко

У вересні директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун отримала зарплату в сумі 94 888 гривень.

Львівська міська рада надала інформацію про заробітну плату Інни Свистун у відповідь на офіційний запит.

У вересні 2023 року їй нарахували 94 888,18 грн, які складалися з:

  • посадового окладу – 13 450 грн;
  • доплати за ранг – 500 грн;
  • надбавки за вислугу років – 2 790 грн;
  • надбавки за високі досягнення у праці – 16 740 грн;
  • премії – 61 268,40 грн;
  • індексації – 139,78 грн.

З цієї суми вона сплатила податки та відрахування на суму 21 824,28 грн, тож отримала чистий дохід у розмірі 73 063,90 грн.

Для порівняння, у попередньому місяці її зарплата становила близько 90 тисяч гривень.

Інна Свистун очолила департамент економічного розвитку міськради наприкінці жовтня 2023 року. До цього з 2017 року була начальницею управління комунальної власності, а у 2007 році – директоркою КП “Адміністративно-технічне управління”.

На місцевих виборах 2020 року вона потрапила до Львівської обласної ради від партії «Самопоміч», хоча офіційно є безпартійною. Раніше, у 2015-2020 роках, була депутаткою та очолювала фракцію «Самопоміч» у обласній раді.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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