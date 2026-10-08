Керівниця департаменту економічного розвитку Львова отримала 60 тисяч премії у вересні

У вересні директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун отримала зарплату в сумі 94 888 гривень.
Львівська міська рада надала інформацію про заробітну плату Інни Свистун у відповідь на офіційний запит.
У вересні 2023 року їй нарахували 94 888,18 грн, які складалися з:
- посадового окладу – 13 450 грн;
- доплати за ранг – 500 грн;
- надбавки за вислугу років – 2 790 грн;
- надбавки за високі досягнення у праці – 16 740 грн;
- премії – 61 268,40 грн;
- індексації – 139,78 грн.
З цієї суми вона сплатила податки та відрахування на суму 21 824,28 грн, тож отримала чистий дохід у розмірі 73 063,90 грн.
Для порівняння, у попередньому місяці її зарплата становила близько 90 тисяч гривень.
Інна Свистун очолила департамент економічного розвитку міськради наприкінці жовтня 2023 року. До цього з 2017 року була начальницею управління комунальної власності, а у 2007 році – директоркою КП “Адміністративно-технічне управління”.
На місцевих виборах 2020 року вона потрапила до Львівської обласної ради від партії «Самопоміч», хоча офіційно є безпартійною. Раніше, у 2015-2020 роках, була депутаткою та очолювала фракцію «Самопоміч» у обласній раді.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua