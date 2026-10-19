Прем’єра першої Симфонії Дмитра Ареф’єва у Органному залі — океан звукових відчуттів

24 жовтня у Львівському органному залі відбудуться “Симфонічні премʼєри”.

На замовлення Львівського органного залу композитор Дмитро Арефʼєв презентує свою першу Симфонію. Вона позбавлена традиційних програмних концепцій. Автор зосередився на яскравому звучанні: твір наповнений прозорою фактурою, просторовими “океанічними” звуками та динамічними хвилями оркестру.

Світова премʼєра відбудеться 24 жовтня о 19:00 у Львівському органному залі. Інтерпретуватиме симфонію Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії під керівництвом диригента Івана Остаповича.

Дмитро Ареф’єв є відомим українським композитором, аранжувальником і гітаристом, членом Національної спілки композиторів України. Він навчався у Ігоря Щербакова. Активно бере участь у фестивалях сучасної музики, серед яких KyivMusicFest та “Музичні прем’єри сезону”. Співпрацює з музичними колективами та пише музику для театру. Його твори відзначаються синтезом класичних традицій і сучасних музичних ідей.

Симфонія Ареф’єва додається до ряду сучасних симфонічних творів, створених за ініціативою Львівського органного залу. Декілька років поспіль він замовляє нові композиції українським композиторам. Серед них – Золтан Алмаші, Олег Безбородько, Олександр Родін, Сергій Леонтьєв, Сергій Пілютіков, Олександр Саратський, Володимир Павенський, Дмитро Малий, Іван Остапович, Марія Слепченко та інші.

Радіо Культура здійснює професійну запис творів, завдяки чому їх чують не лише в Україні, а й за її межами.

В межах цієї ініціативи також створюють відеозаписи нових симфонічних творів. Вони поповнюють скарбницю Ukrainian Live Classic — унікального у світі застосунку з українською академічною музикою.