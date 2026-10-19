На Львівщині одна обласна програма повністю позбавлена фінансування

Найбільше фінансування в області отримала програма “Безпечна Львівщина” станом на середину вересня.

Згідно з офіційним документом про стан фінансування обласних програм на 25 вересня 2026 року, який розмістили на сайті Львівської ОВА, за перші дев’ять місяців року з обласного бюджету профінансували 28 з 30 програм.

Сума видатків склала 2 697 885,6 тис. грн – це 60% від запланованого бюджету, який становить 4 498 670,1 тис. грн на весь період.

Серед лідерів за обсягом фінансування виділяються такі програми:

Програма сприяння реалізації державної регіональної політики – профінансовано 2762,2 тис. грн (34,4%).

Регінальна програма розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2021-2026 роки – 40 906,2 тис. грн (72,9%).

Програма відновлення та збереження національної пам’яті, а також протокольних заходів на 2021-2026 роки – 7 623,4 тис. грн (58,5%).

Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021-2026 роки – 673 919,5 тис. грн (48,6%).

Програма розвитку мережі автомобільних доріг і безпеки дорожнього руху на 2021-2026 роки – 734 556,4 тис. грн (67,2%).

Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2026 роки – 53 597,6 тис. грн (70,3%).

Комплексна програма “Безпечна Львівщина” на 2021-2026 роки – 606 115,8 тис. грн (92,9%). Зокрема, заходи з організації рятування на водах отримали 10 923,5 тис. грн (75,8%).

Водночас програма виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022-2026 роки залишилася без жодного фінансування.

На 2026 рік обласний бюджет Львівщини передбачив загалом 2,8 млрд грн для фінансування 29 обласних програм.