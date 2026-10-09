На Львівщину 8 жовтня прийдуть дощі з грозами та похолоданням до 16°

8 жовтня у Львівській області очікується мінлива хмарність з проясненнями, а також час від часу дощ різної інтенсивності. Місцями можливі грози.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив у Facebook про такі погодні умови в регіоні.

Протягом дня погода залишатиметься переважно хмарною з періодами прояснень. Опади переважно невеликі, але локально може йти помірний дощ. У кількох районах існує ймовірність грозових явищ.

Вітер упродовж доби змінить напрямок з південного на північно-західний із швидкістю 712 м/с. Утім, вранці та вдень прогнозують пориви до 1520 м/с.

Температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла по області. В обласному центрі повітря прогріється до 1214 градусів.

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