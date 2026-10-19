Подвірний відновить для депутатів Львівської облради право розпоряджатися бюджетом

На сесії Львівської обласної ради заслухали щорічну доповідь Омбудсмана України за 2025 рік.

Під час третього пленарного засідання XXVIII позачергової сесії депутати розглянули інформацію про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні у 2025 році. Цю доповідь підготував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Представник Омбудсмана у Львівській області, депутат обласної ради Тарас Подвірний, зачитав доповідь і передав вітання від Уповноваженого Дмитра Лубінця. Він також подякував колегам за увагу до цієї важливої теми.

«Офіс Омбудсмана — це своєрідне відчуття суспільства. Саме ми першими виявляємо проблеми й повинні оперативно інформувати тих, хто приймає рішення, тобто вас», — підкреслив Тарас Подвірний.

У 2025 році до Офісу Омбудсмана надійшло 152 592 звернення — у 3,6 раза більше, ніж у 2022 році. Уже за вісім місяців 2026 року кількість звернень досягла 120 019. Повернули з полону 9 726 українців, серед них 903 цивільних особи. Також додому повернулися 2 672 депортовані дитини.

Доповідь за 2025 рік підтримала Верховна Рада — 314 голосами. Від жителів Львівщини за цей період надійшло 6 592 звернення до Уповноваженого. Представництво провело 223 моніторингові візити.

У 2026 році вже відбулося 212 візитів по всіх семи районах Львівської області. Вісімнадцять з них пройшли у комунальних закладах обласної ради.

Особливу увагу Тарас Подвірний приділив проблемам соціальної сфери, які напрацювали спільно з обласною радою. Моніторинг 13 закладів соцзахисту виявив, що зарплати працівників майже 20 років не змінювалися. Медичні сестри отримували від 8 до 9 тисяч гривень, а вночі один працівник опікувався до 120 підопічними. На основі цього обласна рада 30 вересня 2025 року звернулася до Верховної Ради та уряду. Її ініціативу підтримали два профільні комітети парламенту. З 1 січня 2026 року для соцпрацівників ввели коефіцієнт 2,5. Посадовий оклад соціального менеджера підвищили з 8 243 до 20 607 гривень.

«Це перша за два десятиліття зміна зарплат у соціальній сфері. Ми виявили проблему, обласна рада надала їй політичного значення, держава ухвалила рішення. Саме так має працювати співпраця між Омбудсманом і обласною радою», — пояснив Тарас Подвірний.

Наприкінці виступу представник Уповноваженого подякував депутатам за підтримку у відкритті Центру захисту прав людини у Львівській області.

Центр працює з 18 травня 2026 року за адресою: м. Львів, площа Андрія Парубія, 2. Він забезпечений умовами для людей з інвалідністю й відкритий для громадян, депутатів, а також для проведення засідань, зустрічей і заходів.

Гаряча лінія Уповноваженого: 1678, електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua.

Розгляд доповіді на сесії допоміг депутатам ознайомитися з поточним станом захисту прав людини в Україні у 2025 році. Це дає змогу об’єктивно оцінити ситуацію і розробити конкретні кроки для покращення правозахисної роботи на рівні Львівської області.

«Святославу Шереметі зараховано. За його ініціативою Львівська обласна рада своїм рішенням зобов’язала уповноваженого з прав людини повернути облраді бюджетні повноваження, які було незаконно відібрано. Це є порушенням прав депутатів, тобто громадян. Відповідати за це тепер буде Подвірний. З чим ми його й вітаємо», — повідомила журналістка Ірина Марушкіна.