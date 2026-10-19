Львів’яни вийшли на протест проти кільця Садового

У Львові активісти ГО «Ми з Левандівки» та місцеві жителі провели зустріч із головою Залізничної районної адміністрації Ігорем Савкою та його заступником.

Головна тема обговорення — організація кільцевого руху на перехресті вулиць Широкої та Суботівської.

Під час розмови чиновники одразу заявили: масштабних реконструкцій чи капітальних робіт не передбачено.

Коригування руху відбуватиметься лише завдяки новій дорожній розмітці.

Представники громади підкреслили, що продовжують стояти на захисті інтересів мешканців. Зараз вони очікують на офіційні документи, що підтвердять остаточне рішення адміністрації.

Водночас організатори зустрічі подякували кожному жителю за активну участь і наголосили, що слідкуватимуть за подальшими змінами.

Вони закликали залишатися на зв’язку та обіцяли інформувати про всі новини оперативно.









