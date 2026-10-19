Львів’яни вийшли на протест проти кільця Садового
Опублікувати у CityLife

Львів’яни вийшли на протест проти кільця Садового

Марко Лук'яненко

У Львові активісти ГО «Ми з Левандівки» та місцеві жителі провели зустріч із головою Залізничної районної адміністрації Ігорем Савкою та його заступником.

Головна тема обговорення — організація кільцевого руху на перехресті вулиць Широкої та Суботівської.

Під час розмови чиновники одразу заявили: масштабних реконструкцій чи капітальних робіт не передбачено.

Коригування руху відбуватиметься лише завдяки новій дорожній розмітці.

Представники громади підкреслили, що продовжують стояти на захисті інтересів мешканців. Зараз вони очікують на офіційні документи, що підтвердять остаточне рішення адміністрації.

Водночас організатори зустрічі подякували кожному жителю за активну участь і наголосили, що слідкуватимуть за подальшими змінами.

Вони закликали залишатися на зв’язку та обіцяли інформувати про всі новини оперативно.





Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Подвірний відновить для депутатів Львівської облради право розпоряджатися бюджетом

Подвірний відновить для депутатів Львівської облради право розпоряджатися бюджетом

У вівторок відбудеться пленарне засідання Львівської облради

У вівторок відбудеться пленарне засідання Львівської облради

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *