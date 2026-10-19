На Львівщині інвестують 100 мільйонів гривень у розвиток малої системи ППО

Станом на 13 жовтня фінансування програми «Безпечна Львівщина» на 2026 рік затверджено у розмірі 732,8 млн грн. З цієї суми 621 млн грн спрямували на підтримку оборонного сектору, з яких уже профінансували 608,5 млн грн.

Станом на середину жовтня програма отримала загальне фінансування на суму 712 млн грн.

Про це повідомив на сесії Львівської облдержадміністрації заступник директора департаменту цивільного захисту Володимир Кравцов.

«За обласні кошти військові формування закупили безпілотні літальні системи, авіаційні комплекси різних модифікацій, засоби радіоелектронної боротьби, інженерну техніку, автомобілі, будівельні матеріали, навчальне обладнання, зв’язок, джерела живлення, підсилювачі, антени, акумулятори, а також станції та запчастини для БпЛА.

Окрім цього, профінансували запасні частини й поточний ремонт автомобільної техніки та інші нагальні потреби», – повідомив Кравцов.

За його словами, обласний бюджет підтримав 99 військових формувань. Серед них 76 підрозділів Збройних сил України, 6 підрозділів Державної прикордонної служби, 15 підрозділів Національної гвардії та 2 підрозділи Державної служби спецтранспорту.

З 524 млн грн, виділених цим формуванням, 312,7 млн грн отримали 37 підрозділів, розташованих на території Львівщини.

Для посилення повітряного захисту області військовим Повітряного командування «Захід» перерахували 118,6 млн грн. За ці кошти закуповують БпЛА, авіаційні комплекси, тактичні радіолокаційні станції, засоби РЕБ, позашляховики та вишки для ведення вогню по повітряних цілях.

Підрозділи правоохоронних органів отримали фінансування на суму 59,4 млн грн.

Голова депутатської комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань Назар Сумало розповів, що обласний бюджет закуповує за програмою «Безпечна Львівщина» все необхідне для ведення бойових дій проти російських військ.

Військові формування регулярно надсилають заявки, які ретельно розглядає комісія, а потім – робоча група з фінансування оборонних підрозділів при Львівській ОВА.

Окрім оборонних потреб, програма передбачає фінансування заходів з цивільного захисту.

Зокрема, це забезпечення готовності систем оповіщення і зв’язку, організація рятувальних робіт на водах, облаштування споруд цивільного захисту, підтримання у готовності пунктів управління та систем територіальної оборони області, а також функціонування пожежно-рятувальних підрозділів.

Начальник Головного управління ДСНС у Львівській області Любомир Пасічник доповів депутатам щодо використання 8 млн грн у межах програми та проекти, реалізовані на ці кошти.

Після обговорення обласна рада підтримала рішення дофінансувати програму «Безпечна Львівщина» у 2026 році щонайменше на 100 млн грн. Додатково мають виділити 100 млн грн на посилення малого протиповітряного оборонного комплексу регіону.