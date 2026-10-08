Півторарічна дівчинка зі Львова півроку страждала від кашлю через пластиковий уламок у бронхах, який лікарі виявили лише після ретельного обстеження

У дитини з Львівщини, якій лише рік і один місяць, понад півроку не припинявся сухий кашель, утруднене та шумне дихання. Лише після детального обстеження виявили справжню причину — у правому головному бронху знайшли сторонній предмет. Це виявився фрагмент дитячої іграшки.

Мати розповіла, що симптоми з’явилися відразу після виповнення дитині року з місяцем. Малечу оглядали кілька лікарів: педіатри, пульмонологи, алергологи. Призначали антибіотики та інгаляції зі стероїдами, але полегшення було тимчасовим, симптоми швидко поверталися.

Батьки звернулися до Центру дитячої медицини для детального обстеження. Рентген показав типову картину стороннього тіла в дихальних шляхах: одне легенько було спале, а інше — компенсаторно роздуто. Органи середостіння змістилися зі свого нормального положення.

Діти хірурги зробили діагностичну бронхоскопію, яка підтвердила наявність стороннього предмета — шматка пластику, імовірно від дитячої іграшки. Його успішно видалили.

Після процедури стан дівчинки значно покращився — зникли хрипи, дихання нормалізувалося. Повторний рентген показав відновлення: органи середостіння повернулися на місце, а спале легенько повністю розправилося.

Олег Ленів, керівник Клініки торакальної хірургії, наголошує, що потрапляння чужорідних предметів до дихальних шляхів є великою загрозою для дітей. Вона може викликати раптову дихальну недостатність, гіпоксію та негативно впливати на мозок і серце. Затримка видалення стороннього тіла призводить до хронічних запалень і незворотних пошкоджень легень.

Наразі дитину виписали додому, її здоров’я більше не викликає побоювань у медиків.