Львівщина сприяє розвитку бізнесу ветеранів та виробництву продукції для Збройних Сил України

8 жовтня відбулися засідання експертних комісій у рамках Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на період 2021–2026 років.

Департамент економічної політики Львівської ОДА реалізує цю програму, акцентуючи на розвитку підприємництва, підтримці ветеранів та їхніх родин, а також на стимулюванні виробництва продукції для потреб Сил оборони України.

На 2026 рік на фінансування програми виділено 76,21 млн грн.

Підтримка ветеранського підприємництва

За 2026 рік 61 ветеран або член їхньої сім’ї отримав грантову допомогу для започаткування або розвитку власного бізнесу на загальну суму 8,84 млн грн.

Загалом з 2021 до 2026 року підтримку отримали 205 ветеранів і членів їх сімей, які отримали 28,84 млн грн.

Ваучерна підтримка ветеранського бізнесу

У 2026 році експертні комісії погодили відшкодування 35 ваучерів на загальну суму 2,56 млн грн, у тому числі 32 маркетингових і 3 консалтингових.

Загалом із початку дії програми ваучерною підтримкою скористалися 95 підприємців-військовослужбовців та їхніх сімей із загальною сумою 6,49 млн грн.

Підтримка виробників продукції для Сил оборони

У межах програми акредитовано 55 виробничих підприємств та 47 волонтерських організацій.

На 2026 рік погоджено 60 спільних заявок на суму 46,23 млн грн для виготовлення продукції, необхідної українським військовослужбовцям.

Завдяки координації 16 виробників та 25 волонтерських організацій військові частини отримали продукцію.

У 2026 році передано: 1 092 безпілотники, 201 наземний роботизований комплекс, 74 зарядні станції, 7 безпілотних авіаційних комплексів, 5 наземних станцій управління БпЛА, 1 гарматний автоматизований комплекс.

Загалом за 2024–2026 роки для військових передано 4 632 безпілотники, 202 наземні роботизовані комплекси, 206 зарядних станцій, 21 безпілотний авіаційний комплекс та інше критично важливе обладнання.

У департаменті економічної політики Львівської ОДА наголосили, що підтримка ветеранського підприємництва й виробництва товарів для оборони залишається одним із пріоритетних напрямів області.

Ця підтримка не лише сприяє економічному зростанню регіону і відкриває нові можливості для ветеранів та їхніх родин, але й посилює обороноздатність України.