У Львові встановили меморіальну дошку на честь Михайла Грушевського

У Львові урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену Михайлу Грушевському.

Про це повідомив голова Львівської обласної ради Юрій Холод.

Меморіальну дошку встановили на храмі святого Юрія Переможця, що розташований на вулиці Героя України Тараса Бобанича. Михайло Грушевський має пряме відношення до історії цієї церкви.

У 1897 році він увійшов до складу будівельного комітету храму, який тоді знаходився на вулиці Францисканській.

Згодом Грушевський очолив церкву як церковний староста і був активним парафіянином упродовж усього свого львівського періоду життя.

«Ми шануємо пам’ять тих, хто творив і виборював Україну тоді, і сьогодні молимося за наших Героїв, за воїнів, які захищають наші землі, і за нашу спільну перемогу», – зазначили в офіційному повідомленні.