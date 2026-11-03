Сучасні рішення для енергонезалежності презентують підприємцям

Протягом 18–19 листопада на “Арені Львів” відбудеться ELENERGY Expo & Summit — спеціалізована виставка електрообладнання та професійний саміт, присвячений енергетичним рішенням для підприємств, комерційної інфраструктури та громад.

Під час заходу виробники, постачальники та експерти презентують інноваційні технології для забезпечення стабільного електропостачання, автономного живлення і розвитку власної генерації. Відвідувачі дізнаються, як обрати між сонячними електростанціями (СЕС), когенераційними установками, системами накопичення енергії (BESS) чи резервними джерелами живлення.

ELENERGY Expo представить сучасне електрообладнання, рішення для енергоефективності, автоматизації, автономного живлення та власної генерації. Гості зможуть напряму поспілкуватися з виробниками, постачальниками та інжиніринговими компаніями, отримати професійні консультації та знайти оптимальні рішення для своїх підприємств.

ELENERGY Summit розкриє практичні аспекти, економіку та фінансування енергетичних проєктів.

18 листопада у фокусі теми: «Як бізнесу стати учасником ринку електроенергії». Обговорять власну генерацію, приєднання до мереж, дозвільні процедури та можливості роботи на ринку електроенергії.

19 листопада відбудеться сесія «Енергонезалежність на практиці: бізнес-кейси та фінансування». Поглиблять питання окупності проєктів, відповідних фінансових інструментів, досвіду підприємств та підвищення енергетичної стійкості громад.

Захід рекомендують відвідати власникам і керівникам бізнесу, технічним директорам, головним енергетикам, інженерам, енергоменеджерам, а також представникам промисловості, агробізнесу, логістики, девелопменту, комерційної нерухомості та комунальних підприємств.

Вхід на ELENERGY Expo безкоштовний за умови попередньої реєстрації. Участь у ELENERGY Summit здійснюється за квитками.

Повну програму заходу та умови реєстрації можна знайти за відповідним посиланням.

Організатором виступає ПрАТ «Гал-ЕКСПО», співорганізатором саміту — Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ). Захід відбувається за підтримки Львівської обласної військової адміністрації.