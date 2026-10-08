Підрядник усуває дефекти дорожнього покриття на вул. Зеленій за свій рахунок

До 11 жовтня на вулиці Зеленій у Львові триватиме ремонт дорожнього покриття. Через це рух транспорту частково обмежено. Деякі автобусні маршрути тимчасово змінять схеми руху. Тролейбуси №24 та №25 сьогодні й завтра не курсуватимуть цією ділянкою.

У Личаківській районній адміністрації розповіли про причини ремонту. Навесні та влітку на вулиці вже оновили асфальтобетон, але згодом з’явились деформації дорожнього покриття. Комісія встановила, що це сталося через недостатню міцність основи під асфальтом. Підрядник уклав покриття неналежної якості.

Наразі підрядна організація виправляє помилки власним коштом. Вони демонтують пошкоджене покриття, замінюють його і зміцнюють основу, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Роботи поділили на два етапи.

Перший етап відбуватиметься 89 жовтня на ділянці від вулиці Симона Петлюри до вулиці Шота Руставелі. У цей період автобуси №3А, №15, №18, №37, №46 та №57 курсуватимуть за зміненими маршрутами. Тролейбуси №24 і №25 тимчасово зупинять роботу. Натомість на маршруті №31 запустять тролейбуси з автономним живленням, які рухатимуться об’їзним шляхом.

Другий етап пройде 1011 жовтня на відрізку від вулиці Марії Конопницької до вулиці Юліана Романчука. Тут організують реверсний рух транспорту. Автобуси №37 та №46 курсуватимуть за звичними маршрутами, але можливі затримки через обмежений проїзд. Тролейбуси №24 у цей період не працюватимуть. Для маршруту №25 та №31 знову задіють транспорт з резервним живленням.

У міській раді застерігають: у разі несприятливої погоди графік робіт може змінитись. Про будь-які нововведення в організації руху повідомлять додатково.