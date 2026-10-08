Депутати затвердили фінансування для муніципальної бібліотеки на Виговського та театру Заньковецької

Комісія фінансів затвердила фінансування для підтримки військових, ліквідації наслідків ракетних ударів та реставрації театру ім. Заньковецької.

Про це повідомив голова фракції «Європейська Солідарність» у Львівській міській раді Петро Адамик на своїй сторінці у Facebook.

7 жовтня під час засідання комісії фінансів та планування бюджету депутати ухвалили рішення виділити 1,36 млн грн із резервного фонду для аварійно-відновлювальних робіт у Львівській муніципальній бібліотеці на вул. Виговського, 79.

Бібліотека постраждала під час ракетного удару 30 липня. Ці кошти допоможуть усунути аварійний стан окремих конструктивних елементів будівлі.

«Після ретельного обговорення члени комісії підтримали також виділення 5 млн грн для завершення реставрації фасаду національного театру імені Марії Заньковецької. Цей театр є однією з ключових культурних візитівок Львова. Але в умовах війни та обмеженого бюджету знайти ці кошти наприкінці фінансового року було непросто. Крім того, подальше фінансування реставрації театру теж викликає багато викликів», — зазначив Петро Адамик.

Він підкреслив, що найбільша частина грошей, про які йшлося на засіданні, має піти на потреби військових.

«Ми підтримали звернення військових частин щодо закупівлі необхідного обладнання для оборони країни. Йдеться про автомобілі, системи Starlink, квадрокоптери та інші засоби, які потрібні нашим захисникам для виконання бойових завдань», — додав Петро Адамик.