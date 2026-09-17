Львів зібрав експертів на форум з онкології — дивіться фото й відео

Понад 200 керівників онкологічних закладів, лікарів та інших фахівців з України і закордону зібралися сьогодні на Львівському онкологічному форумі

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

До заходу також долучилися Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко і голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Під час форуму фахівці обмінюються практичним досвідом і обговорюють сучасні підходи до лікування онкозахворювань.

Обговорюють нові клінічні дослідження, інноваційні методи терапії та бачення майбутнього онкологічної допомоги в Україні.

«Коли ми говоримо про Львівщину, то хочемо зробити її центром медицини. І розвиток Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру є одним із важливих напрямів цієї роботи», — зазначив очільник ОВА.

За останні три роки з обласного бюджету на розвиток центру спрямували понад 300 мільйонів гривень. З державного бюджету вдалося залучити майже таку ж суму.

Ці кошти дають змогу оновлювати матеріально-технічну базу, розширювати можливості центру і впроваджувати сучасні методи лікування.

Козицький наголосив, що медицина — це не лише обладнання й інвестиції. За кожним лікуванням стоять люди.

Ми багато говоримо про штучний інтелект, сучасну діагностику й нові методи терапії. Проте в центрі медицини завжди залишаються лікар і медсестра.

Саме вони мають знання, досвід і відповідальність. І не повинні втрачати людяності під час роботи.

Тому розмова сьогодні стосується не лише поточного стану медицини, а й її майбуття.

Важливо, щоб молодь, яка приходить у професію, отримувала якісну освіту. Медики мають працювати з сучасними технологіями.

Пацієнт, незалежно від місця проживання, повинен мати доступ до необхідної допомоги.





























Саме тому організовують подібні професійні зустрічі, підкреслив начальник ОВА.

Подякував Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центру під керівництвом Олега Дуди за організацію та щоденну роботу для людей.

Окрему подяку висловив Міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку та Михайлу Радуцькому за підтримку розвитку медицини в області.

«Маємо робити все можливе, щоб пацієнт отримував якісну й сучасну допомогу, а лікарі мали для цього всі необхідні можливості», — додав Козицький.