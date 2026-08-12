Під Львовом жінка на електросамокаті потрапила в аварію і опинилась у лікарні

Інцидент трапився у селі Кам’янопіль.

На Львівщині у ДТП постраждала жінка, яка керувала електросамокатом. Аварія трапилася увечері 11 серпня, орієнтовно о 17:00, у селі Кам’янопіль Львівського району. Поліція розповіла деталі подій наступного дня.

На дорозі зіткнулися Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 32-річний чоловік, та електросамокат, яким керувала 50-річна жінка. Від удару жінка отримала травми, тож медики забрали її до лікарні.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом аварії. Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини зіткнення.

Створено за матеріалами: 032.ua