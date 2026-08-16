АМКУ наклав на львівську бізнес-групу штраф понад мільйон гривень через порушення законодавства про концентрацію

Антимонопольний комітет України 13 серпня оштрафував групу фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Йдеться про здійснення концентрацій без отримання обов’язкового дозволу відомства.

Найбільшу суму — 500 тисяч гривень — стягнули з фізичної особи, яка створила ТОВ «Проект 900» без відповідного погодження. Ще двох людей покарали на 113 тисяч гривень кожного за аналогічне порушення.

Штрафи по 113 тисяч гривень отримали також особи, які придбали частки у статутних капіталах ТОВ «АВМ-Логістик», ПП «Болеро-Сервіс», ТОВ «Нета Трейд» та ТОВ «Тема-Стиль». У кожному з цих випадків мова йде про набуття частки, яка дає понад 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Двом іншим особам призначили штрафи по 83 тисячі гривень за придбання часток у ТОВ «Кам’яниця №5». В одному випадку частку набули опосередковано — через ПП «Берта Плюс».

Не оминули санкції й юридичних осіб. ТОВ «АВМ-Логістик» доведеться сплатити 424 тисячі гривень за набуття частки у ТОВ «Фотрейд». ТОВ «Тема Кепітал» отримало штраф 113 тисяч гривень за придбання частки у ТОВ «Тема».

АМКУ зазначає: у більшості випадків дозвіл на концентрацію згодом усе-таки надали. Проте сам факт проведення операції до отримання погодження став підставою для покарання за пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Імена осіб, на яких наклали штрафи, у рішенні комітету не вказані. Доступ до цієї інформації обмежений.

Водночас відкриті реєстри, зокрема Youcontrol, демонструють цікаву закономірність. ПП «Берта Плюс», ТОВ «Тема-Стиль», ПП «Болеро-Сервіс» та ТОВ «Кам’яниця №5» пов’язані з одним кінцевим бенефіціарним власником — Олександром Бережанським, зареєстрованим у Львові. Це означає, що щонайменше частина штрафів АМКУ стосується компаній бізнес-мережі «Берта груп». Сам Бережанський відомий як засновник і керівник мережі підприємств під брендом «Берта», куди входять «Берта СВ», «Берта-Сервіс», «Берта-Логістик» та «Берта-Актив».