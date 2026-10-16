Під час російського обстрілу біля Львова у Дублянах травмувався чоловік

Сьогодні вранці Львівщину атакували три російські бойові безпілотники.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що 16 жовтня з 09:07 до 09:59 сили протиповітряної оборони збили над регіоном три ворожі безпілотники.

Внаслідок падіння уламків одного з збитих безпілотників у Дублянах постраждав місцевий чоловік. Також у селищі Муроване зафіксували вибиті вікна у житлових будинках. На місці інциденту працюють відповідні служби, – повідомив Козицький.

У Львівській міськраді уточнили, що поранення отримав 36-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова з наскрізним осколковим пораненням правого стегна.

Стан постраждалого оцінюють як середньої важкості, але стабільний. Зараз медики проводять операцію.

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Раніше вранці в Львові через атаку російських реактивних безпілотників було чути вибухи. Проходила активна робота протиповітряної оборони.