Під час російського обстрілу біля Львова у Дублянах травмувався чоловік
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Під час російського обстрілу біля Львова у Дублянах травмувався чоловік

Марко Лук'яненко

Сьогодні вранці Львівщину атакували три російські бойові безпілотники.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що 16 жовтня з 09:07 до 09:59 сили протиповітряної оборони збили над регіоном три ворожі безпілотники.

Внаслідок падіння уламків одного з збитих безпілотників у Дублянах постраждав місцевий чоловік. Також у селищі Муроване зафіксували вибиті вікна у житлових будинках. На місці інциденту працюють відповідні служби, – повідомив Козицький.

У Львівській міськраді уточнили, що поранення отримав 36-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова з наскрізним осколковим пораненням правого стегна.

Стан постраждалого оцінюють як середньої важкості, але стабільний. Зараз медики проводять операцію.

Раніше вранці в Львові через атаку російських реактивних безпілотників було чути вибухи. Проходила активна робота протиповітряної оборони.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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