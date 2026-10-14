Блокування платежів Казначейством ставить під загрозу роботу львівського центру “Джерело”

Міський центр соціальних послуг та реабілітації “Джерело” у Львові опинився на межі зупинки через неможливість здійснення критично важливих платежів. Директорка закладу Зореслава Люльчак повідомила, що центр фінансується з бюджету Львівської громади, але через урядові обмеження не може оплачувати низку ключових витрат.

Серед заблокованих платежів — оплату пального для транспорту, яким щодня користуються діти, дорослі з інвалідністю, люди похилого віку, постраждалі від насильства та бездомні. Також призупинено закупівлю продуктів харчування для вразливих категорій, зокрема дітей, осіб з інвалідністю і безхатченків.

Найбільше постраждають люди з інвалідністю, які живуть на підтримуваному проживанні та потребують цілодобового догляду, а також бездомні, що щодня знаходять прихисток у центрі на ніч.

Зростають борги, зникає зв’язок

Зореслава Люльчак пояснює, що за останні два місяці заклад накопичив заборгованість за комунальні послуги. Особливо критичною стає проблема з оплатою телефонного зв’язку незабаром додзвонитися до центру може стати неможливо, хоча він щомісяця допомагає понад п’ять тисячам людей.

Директорка застерігає: вже з наступного понеділка центр припинить перевезення, бо жоден постачальник не погоджується видавати пальне без оплати. “Це не просто питання фінансування. Ідеться про загрозу безперервності соціальних послуг і підтримки людей, які їх потребують”, — наголосила вона.

Заклик до влади

Люльчак звернулася до Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, міністра соціальної політики Дениса Улютіна та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з проханням термінового втручання.

Вона наголосила: “Люди, що потребують постійної підтримки, не можуть залишитися сам на сам із проблемами. Не можна допустити, щоб через обмеження бюджетних коштів вони втратили доступ до допомоги. Закликаємо владу почути нас і терміново розв’язати цю кризу.”

Директорка підкреслила, що проблема не у відсутності грошей — необхідне фінансування закладено у міському бюджеті, але його використання блокує уряд.

Паралельно міський голова Андрій Садовий закликав Казначейство розблокувати 1 мільярд гривень із львівських рахунків. Через це у місті заблоковано близько 2900 платежів, зокрема не виплачують 140 мільйонів гривень на зарплати водіям громадського транспорту та двірникам.

Про центр “Джерело”

Міський центр соціальних послуг і реабілітації “Джерело” підтримує родини в складних обставинах, дітей та дорослих з інвалідністю, людей похилого віку, безхатченків і осіб, які постраждали від домашнього насильства. Установа надає понад 20 видів соціальних та реабілітаційних послуг.

Окрім прямих допомог, центр розробляє інноваційні моделі соціального обслуговування, які згодом впроваджують в інших громадах України. Важливо, що “Джерело” має багаторічний досвід залучення благодійної підтримки й реалізації грантових проєктів.

Контакт-центр “Джерела”: 097 400 22 88.