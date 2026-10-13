Панкевич прийняв рішення залишити посаду депутата Львівської облради

Богдан Панкевич подав заяву про припинення депутатських повноважень.

12 жовтня на офіційному порталі Львівської обласної ради з’явився проєкт рішення про дострокове припинення повноважень Богдана Панкевича, депутата від фракції Українська Галицька Партія.

Документ ініційовано на підставі особистої заяви самого депутата.

У тексті проєкту рішення зазначено: “Достроково припинити повноваження депутата Львівської обласної ради VIII скликання Панкевича Богдана Романовича”.

Нагадаємо, що Панкевич отримав мандат депутата в лютому нинішнього року, замінивши Івана Щурка, якого УГП відкликала.

Починаючи з 2020 року, фракція Української Галицької Партії у Львівській облраді налічувала шість депутатів: Тараса Чолія, Івана Щурка, Ірину Кравець, Марію Кульчицьку-Волчко, Віталія Андрейка та Юрія Фольварочного.

Богдан Панкевич має багаторічний досвід політичної діяльності. З 2010 до 2014 року він обирався депутатом Львівської міської ради.

У період 2012-2016 років він був співзасновником та керівником секретаріату Української Галицької Партії, а протягом 2016-2018 років очолював політраду цієї партії.

Він також понад 20 років виконував обов’язки почесного консула Королівства Нідерландів у Львові на громадських засадах.

У 2019 році Панкевич висував свою кандидатуру на виборах до Верховної Ради від партії Голос. До цього він також був членом Народного Руху України.

Крім політики, він займався культурною діяльністю: сприяв виданню в Нідерландах фотоальбому “Львів, місто парадоксів”. У 2013 році побачила світ його книга “Подорож на Афон. Подорожні нотатки та роздуми паломника” у видавництві “Фоліо”.