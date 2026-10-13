У Буківському будинку-інтернаті відкрили сучасний комп’ютерний клас для навчання дівчат з інвалідністю

У Буківському Будинку Інтернаті Облаштували Комп’Ютерний Клас Для Навчання Та Розвитку Дівчат З Інвалідністю

Дівчата опановують базові навички роботи з комп’ютером, вивчають 3D-моделювання та проводять тут вільний час.

У КЗ ЛОР «Буківський дитячий будинок-інтернат» відкрили комп’ютерний клас із шістьма навчальними робочими місцями, робочим місцем для інструктора та 3D-принтером. Тут дівчата з інвалідністю навчаються працювати з комп’ютерною технікою, опановують інтернет та створюють власні вироби.

Заняття проводить інструктор із трудової адаптації і оператор комп’ютерної техніки. Навчання триває протягом робочого тижня за індивідуальними програмами. Поза заняттями дівчата можуть самостійно користуватися комп’ютерами.

Наразі у класі навчаються 17 вихованиць. Вони опановують основи роботи з комп’ютером: набирають, редагують та оформлюють тексти в Microsoft Word, вчаться швидко друкувати, знаходити інформацію в інтернеті, а також підключати й налаштовувати навушники та інші пристрої.

Клас використовується не тільки для занять. Тут дівчата можуть дивитися фільми, слухати музику та проводити вільний час.

Особливий напрямок – 3D-моделювання. Вихованки вивчають роботу з цифровими моделями та перетворюють їх на готові вироби. За допомогою 3D-принтера створили іграшки-антистреси, підставки для телефонів, різноманітні аксесуари та елементи декору.

Комп’ютерний клас облаштували за фінансової підтримки кількох громадських організацій та міжнародних Ротарі клубів із Італії.

«Важливо, що дівчата не просто користуються сучасною технікою, а й навчаються працювати з нею самостійно. Кожна рухається у своєму темпі: хтось опановує текстові редактори та пошук інформації, хтось вже створює власні вироби на 3D-принтері. Такі заняття розвивають самостійність, уважність і практичні навички», – підкреслила керівниця департаменту соціального захисту населення ОДА Тетяна Крут.

Клас розмістили у трудовій майстерні інтернату. Майстерню повністю оновили за кошти обласного бюджету та завдяки партнерським проєктам. Відремонтовано сходову клітку і приміщення. Для безперешкодного доступу встановили сучасний гвинтовий підйомник вартістю 536 800 гривень, що дає змогу дівчатам з інвалідністю вільно потрапляти до навчальних класів.

В «Буківському дитячому будинку-інтернаті» проживають 110 дівчат, з них 19 — внутрішньо переміщені особи.