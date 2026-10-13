На Львівщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство собаки ножем і вилами

Правоохоронці Львівщини завершили розслідування стосовно 43-річного львів’янина, підозрюваного у жорстокому поводженні з вівчаркою. За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння напав на пса на ім’я Барон, завдавши йому ножових поранень і ударів вилами.

Несмотря на зусилля ветеринарів врятувати тварину, собака помер у клініці від отриманих травм. Поліція Львівської області офіційно повідомила про цей трагічний випадок на своїй сторінці у Facebook.

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направили до суду для розгляду по суті.

За цією статтею зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Крім того, суд може постановити конфіскацію тварини, яка належала засудженому.