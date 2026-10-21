Нічна атака на підприємство у Жовківській громаді: що сталося після удару

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Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив подробиці події.

Вночі 21 жовтня, під час повітряної тривоги з 03:33 до 03:58, ворог наніс удар по підприємству в Жовківській громаді. Внаслідок атаки двоє працівників отримали травми середньої важкості.

На території підприємства виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС швидко ліквідували.

Начальник Львівської ОВА також повідомив про пошкодження приватного будинку у сусідньому населеному пункті через падіння уламків ворожого дрона. У будинку вибиті вікна, пошкоджені двері, а поруч утворилася невелика вирва. На щастя, мешканці не постраждали.