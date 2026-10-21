На Львівщині вводять погодинне водопостачання через наслідки російського обстрілу

У Новояворівську Львівської області через перебої з електропостачанням, викликані російським ударом по критичній інфраструктурі, вводять графік подачі води.

Міський голова Володимир Мацелюх повідомив, що водопостачання здійснюватимуть за допомогою генераторів.

За його словами, якщо ситуація не покращиться, водопостачання 21 жовтня проходитиме з 7:00 до 10:00.

Наразі на постраждалому об’єкті проводять ремонтні роботи та оцінюють масштаби пошкоджень. Точних термінів відновлення електроенергії поки не озвучують.

В інших населених пунктах громади, які обслуговує інший постачальник, вода є, але зі зниженим тиском.