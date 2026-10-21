У Львівській області піротехніки знешкодили два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни

На Львівщині піротехніки знешкодили два боєприпаси часів Другої світової війни, які виявили під час земляних робіт.

Спеціалісти ДСНС Львівщини вилучили та знищили вибухонебезпечні предмети, що загрожували безпеці мешканців.











Перша знахідка трапилась 17 жовтня в селі Лучківці Золочівського району. Там під час робіт на присадибній ділянці люди натрапили на дистанційну трубку від 76-міліметрового артилерійського снаряда.

Через три дні, 20 жовтня, піротехніки з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили снаряд і безпечно його знищили.

Ще один вибухонебезпечний предмет виявили того ж дня в селі Зимна Вода Львівського району. Під час земляних робіт на прибудинковій території знайшли 76-міліметрову мінометну міну.

Фахівці піротехнічного підрозділу Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Львівської області оперативно вилучили міну й ліквідували загрозу.

На обох локаціях працювали офіцери-рятувальники громад. Вони організували необхідні заходи безпеки й провели інформаційно-роз’яснювальні бесіди з місцевими жителями. Під час них нагадали правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Рятувальники підкреслили категоричну заборону торкатися, пересувати або намагатися самостійно знешкодити такі предмети.