Дрогобич попереджає: Казначейство призупинило платежі на 40,7 мільйона гривень перед початком опалювального сезону

У Дрогобичі стрімко зросли суми незавершених казначейських платежів — вони наблизилися до 40,7 мільйона гривень. Міський голова Тарас Кучма попередив, що ця ситуація ставить під загрозу роботу комунальних підприємств та гальмує підготовку до опалювального сезону.

За даними Дрогобицької міської ради, необхідні кошти для виплат у місцевому бюджеті наявні. Водночас Державна казначейська служба України більше місяця затримує проведення низки платежів.

На початок жовтня сума непроплачених видатків за незахищеними статтями бюджету перевищила 28 мільйонів гривень. За два тижні ситуація погіршилася — до 12 жовтня сума зросла ще на понад 12,6 мільйона гривень і сягнула загалом 40,7 мільйона.

Міський голова звернувся до Кабінету Міністрів та народних депутатів з проханням втрутитися у кризу. Він наголосив, що громади не вимагають додаткове фінансування, а лише прагнуть отримати доступ до вже існуючих коштів місцевих бюджетів.

«За кожним непроплаченим рахунком стоять реальні потреби мешканців міста: підготовка до опалювального сезону, діяльність комунальних підприємств, надання послуг. Тривалі затримки платежів створюють труднощі там, де громада має фінансові можливості виконувати свої зобов’язання. Закликаємо відповідальні державні органи терміново втрутитися та забезпечити своєчасне проведення казначейських платежів», — наголосив Тарас Кучма.

У міськраді наголосили, що ця проблема зачепила не лише Дрогобич, а й інші міста України.

Львів першим підняв тривогу

Перші сигнали про проблеми з виплатами комунальникам надійшли зі Львова на початку жовтня. Тоді міська рада повідомила, що Казначейство призупинило частину розрахунків, зокрема оплату газу для «Львівтеплоенерго» та виплати зарплат двірникам, водіям трамваїв і тролейбусів.

Львівська міськрада офіційно звернулася до прем’єр-міністра і поінформувала профільні міністерства про критичність ситуації. 6 жовтня заступник міського голови Андрій Москаленко підтвердив, що затримки з платежами виникли не лише у Львові, а й в інших містах країни.

7 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про рішення тимчасово відмовитися від заробітної плати. Подібний крок зробив виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Андрій Котляр (Холод).

Уряд пояснює ситуацію необхідністю економії

Прем’єр-міністр Сергій Корецький у Facebook пояснив затримки вимушеним режимом жорсткої економії бюджетних коштів. Він запевнив, що уряд докладає максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення виплат.

За інформацією Андрія Садового, станом на 9 жовтня у Львові залишалося понад 2300 непроведених платіжних доручень на загальну суму більше ніж 970 мільйонів гривень.