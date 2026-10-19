У громадах області з'явились на продаж три земельні ділянки
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У громадах області з’явились на продаж три земельні ділянки

Марко Лук'яненко

Земельні Торги (1)

26 жовтня проведуть земельні електронні аукціони з продажу прав оренди земель сільськогосподарського призначення комунальної власності.

Пропонують ділянки на території трьох територіальних громад:

1. Золочівська територіальна громада (поза межами населених пунктів) Золочівського району. Тут земля відведена під фермерське господарство.

Площа ділянки становить 12,17 га. Початкова річна плата – 44 859,38 грн. Деталі за посиланням: https://surl.li/rtaypa;

2. Гніздичівська територіальна громада (поза межами населеного пункту) Стрийського району. Призначення ділянки – товарне сільськогосподарське виробництво.

Площа цієї ділянки – 0,94 га, стартова річна плата – 1 622,95 грн. Більше інформації: https://surl.li/ofkzej;

3. Жовківська територіальна громада (поза межами населених пунктів) Львівського району. Земля також використовується для товарного сільськогосподарського виробництва.

Площа – 7,97 га, початкова річна орендна плата – 21 902,91 грн. Докладніше за посиланням: https://surl.li/nxhchv;

«Земельні аукціони ефективно наповнюють місцеві бюджети та забезпечують прозоре розпорядження земельними ресурсами», – повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Людмила Гончаренко.

Прийом цінових пропозицій триватиме до 20:00 25 жовтня 2026 року.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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