У громадах області з’явились на продаж три земельні ділянки

26 жовтня проведуть земельні електронні аукціони з продажу прав оренди земель сільськогосподарського призначення комунальної власності.
Пропонують ділянки на території трьох територіальних громад:
1. Золочівська територіальна громада (поза межами населених пунктів) Золочівського району. Тут земля відведена під фермерське господарство.
Площа ділянки становить 12,17 га. Початкова річна плата – 44 859,38 грн. Деталі за посиланням: https://surl.li/rtaypa;
2. Гніздичівська територіальна громада (поза межами населеного пункту) Стрийського району. Призначення ділянки – товарне сільськогосподарське виробництво.
Площа цієї ділянки – 0,94 га, стартова річна плата – 1 622,95 грн. Більше інформації: https://surl.li/ofkzej;
3. Жовківська територіальна громада (поза межами населених пунктів) Львівського району. Земля також використовується для товарного сільськогосподарського виробництва.
Площа – 7,97 га, початкова річна орендна плата – 21 902,91 грн. Докладніше за посиланням: https://surl.li/nxhchv;
«Земельні аукціони ефективно наповнюють місцеві бюджети та забезпечують прозоре розпорядження земельними ресурсами», – повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Людмила Гончаренко.
Прийом цінових пропозицій триватиме до 20:00 25 жовтня 2026 року.