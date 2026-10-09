Львівщина віддає останню шану п’ятим героям-захисникам

Загиблі Захисники

Щодня о 9 годині всі українці зупиняються на загальнонаціональну хвилину мовчання. Згадайте і вшануймо світлу пам’ять усіх, хто віддав життя за нашу державу у боротьбі з російською агресією.

Сьогодні Львівщина прощається із Героями, які віддали життя за Україну:

Ігор Павлич

Він був із села Довгомостиська. Служив інспектором прикордонної служби — водієм у військовій частині 9938. Загинув 30 вересня, виконуючи військовий обов’язок в Ізюмському районі Харківської області. Йому було 41 рік.

Мирослав Корецький

Родом із села Тростянець Стрийського району. Обіймав посаду старшого навідника 2 артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Загинув 3 жовтня під час бойового завдання біля селища Діброва у Дніпропетровській області. Йому було 39 років.

Володимир Сенюк

Житель села Волиця Львівського району. Виконував обов’язки вогнеметника 4 штурмової роти військової частини А3488. З 3 травня 2025 року його вважали зниклим безвісти. Експертиза підтвердила загибель. Володимиру було 47 років.

Анатолій Загорулько

Львів’янин, який приєднався до захисту України у 2023 році. Служив у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 117 окремій бригаді територіальної оборони. Нагороджений медаллю «Хоробре серце». Загинув 23 жовтня 2025 року у віці 28 років.

Петро Демський

Родом із села Шоломинь Давидівської громади. Учасник АТО та ООС. Після початку повномасштабного вторгнення продовжував захищати Україну в батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення «Львів». Нагороджений відзнаками Президента України, Командувача об’єднаних сил, медалями Національної поліції, а також за відвагу і гідність. Загинув 7 жовтня у віці 44 роки.

Вічна шана та пам’ять Героям, які віддали свої життя за нашу свободу!