На Львівщині за кілька місяців від отруєння чадним газом постраждали 164 особи: як захистити себе від небезпеки
Опублікувати у CityLife

На Львівщині за кілька місяців від отруєння чадним газом постраждали 164 особи: як захистити себе від небезпеки

Марко Лук'яненко

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА нагадують про основні правила безпеки в період опалювального сезону.

З настанням холодів мешканці Львівщини активно вмикають автономне опалення, використовують газові колонки, печі та каміни. Однак разом із затишним теплом приходить і серйозна загроза – чадний газ (монооксид вуглецю). Цей газ називають «тихим убивцею», бо він не має ні запаху, ні кольору і не відчувається, а його присутність у повітрі без спеціальних датчиків неможливо помітити.

Статистика на Львівщині: загрози і реальність

Недотримання пожежної безпеки під час експлуатації опалювальних пристроїв часто призводить до трагічних випадків. Станом на 5 листопада 2026 року на Львівщині зареєстрували 85 отруєнь чадним газом. Постраждали 164 людини, серед яких 67 дітей, п’ять осіб померли.

«Відповідальність за безпеку цивільного захисту й кожної родини – наш спільний пріоритет, особливо в нинішніх умовах додаткових ризиків. Кожен випадок отруєння чадним газом – це не просто цифра, а доля людського життя, часто наших дітей. Більшість цих трагедій можна було уникнути, якщо люди дотримуватимуться елементарних правил безпеки під час роботи з тепловими та газовими приладами. Закликаю усіх мешканців Львівщини уважно перевіряти димоходи, не користуватися несправним обладнанням і забезпечувати приток свіжого повітря до приміщень. Ці прості заходи – це не формальність, а єдиний спосіб врятувати життя та здоров’я близьких», – сказав директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Андрій П’ясецький.

Правила безпеки: як захистити свій дім від чадного газу

  • Регулярно перевіряйте тягу. Перед увімкненням газових приладів чи розпалюванням печі переконайтеся, що димоходи та вентиляційні канали добре функціонують.

  • Забезпечте провітрювання. Під час роботи газової плити, котла або колонки тримайте вікно відкритим на мікропровітрювання.

  • Використовуйте прилади за призначенням. Не обігрівайте приміщення газовою духовкою або конфорками плити.

  • Контролюйте роботу печей. Не закривайте заслінку в печі або комині до повного прогоряння палива.

  • Встановіть детектор чадного газу. Побутовий датчик – недорогий прилад, який сигналізує звуком про небезпечний рівень CO у повітрі.

Як розпізнати отруєння чадним газом

Чадний газ блокує кисень у тканинах і органах, викликаючи характерні симптоми легкого чи середнього ступеня отруєння:

  • Сильний пульсуючий головний біль, раптова нудота й запаморочення.

  • Блювання, загальна слабкість;

  • Шум у вухах, мерехтіння в очах;

  • Задишка, прискорене серцебиття, сухий кашель.

При важкому отруєнні утворюється втрата свідомості, судоми. Без швидкої допомоги дихання зупиняється, і це призводить до смерті.

Перша допомога при отруєнні чадним газом: що робити

При підозрі на витік чадного газу або появі симптомів у себе чи близьких слід діяти швидко:

1. Евакуація. Вимкніть усі теплові прилади, окрім електричних, щоб уникнути іскри, і швидко вийдіть на свіже повітря. Допоможіть постраждалим залишити приміщення.

2. Провітрювання. Якщо безпечно, широко відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг і знизити концентрацію газу.

3. Виклик допомоги. Негайно телефонуйте швидкій за номером 103 або 112, а також аварійній службі газу за номером 104.

4. Полегшення дихання. Якщо постраждалий непритомний, покладіть його на бік або в зручне положення з піднятою головою. Розстебніть одяг, щоб полегшити дихання.

5. Контроль стану. За наявності свідомості давайте постраждалому пити теплу воду або чай. Якщо зупинилися дихання та серцебиття, починайте серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Прогноз погоди на п’ятницю: очікується дощ при +16°C

Прогноз на п’ятницю: короткочасний дощ, температура до +9°C

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *