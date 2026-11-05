На Львівщині за кілька місяців від отруєння чадним газом постраждали 164 особи: як захистити себе від небезпеки

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА нагадують про основні правила безпеки в період опалювального сезону.
З настанням холодів мешканці Львівщини активно вмикають автономне опалення, використовують газові колонки, печі та каміни. Однак разом із затишним теплом приходить і серйозна загроза – чадний газ (монооксид вуглецю). Цей газ називають «тихим убивцею», бо він не має ні запаху, ні кольору і не відчувається, а його присутність у повітрі без спеціальних датчиків неможливо помітити.
Статистика на Львівщині: загрози і реальність
Недотримання пожежної безпеки під час експлуатації опалювальних пристроїв часто призводить до трагічних випадків. Станом на 5 листопада 2026 року на Львівщині зареєстрували 85 отруєнь чадним газом. Постраждали 164 людини, серед яких 67 дітей, п’ять осіб померли.
«Відповідальність за безпеку цивільного захисту й кожної родини – наш спільний пріоритет, особливо в нинішніх умовах додаткових ризиків. Кожен випадок отруєння чадним газом – це не просто цифра, а доля людського життя, часто наших дітей. Більшість цих трагедій можна було уникнути, якщо люди дотримуватимуться елементарних правил безпеки під час роботи з тепловими та газовими приладами. Закликаю усіх мешканців Львівщини уважно перевіряти димоходи, не користуватися несправним обладнанням і забезпечувати приток свіжого повітря до приміщень. Ці прості заходи – це не формальність, а єдиний спосіб врятувати життя та здоров’я близьких», – сказав директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Андрій П’ясецький.
Правила безпеки: як захистити свій дім від чадного газу
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Регулярно перевіряйте тягу. Перед увімкненням газових приладів чи розпалюванням печі переконайтеся, що димоходи та вентиляційні канали добре функціонують.
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Забезпечте провітрювання. Під час роботи газової плити, котла або колонки тримайте вікно відкритим на мікропровітрювання.
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Використовуйте прилади за призначенням. Не обігрівайте приміщення газовою духовкою або конфорками плити.
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Контролюйте роботу печей. Не закривайте заслінку в печі або комині до повного прогоряння палива.
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Встановіть детектор чадного газу. Побутовий датчик – недорогий прилад, який сигналізує звуком про небезпечний рівень CO у повітрі.
Як розпізнати отруєння чадним газом
Чадний газ блокує кисень у тканинах і органах, викликаючи характерні симптоми легкого чи середнього ступеня отруєння:
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Сильний пульсуючий головний біль, раптова нудота й запаморочення.
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Блювання, загальна слабкість;
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Шум у вухах, мерехтіння в очах;
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Задишка, прискорене серцебиття, сухий кашель.
При важкому отруєнні утворюється втрата свідомості, судоми. Без швидкої допомоги дихання зупиняється, і це призводить до смерті.
Перша допомога при отруєнні чадним газом: що робити
При підозрі на витік чадного газу або появі симптомів у себе чи близьких слід діяти швидко:
1. Евакуація. Вимкніть усі теплові прилади, окрім електричних, щоб уникнути іскри, і швидко вийдіть на свіже повітря. Допоможіть постраждалим залишити приміщення.
2. Провітрювання. Якщо безпечно, широко відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг і знизити концентрацію газу.
3. Виклик допомоги. Негайно телефонуйте швидкій за номером 103 або 112, а також аварійній службі газу за номером 104.
4. Полегшення дихання. Якщо постраждалий непритомний, покладіть його на бік або в зручне положення з піднятою головою. Розстебніть одяг, щоб полегшити дихання.
5. Контроль стану. За наявності свідомості давайте постраждалому пити теплу воду або чай. Якщо зупинилися дихання та серцебиття, починайте серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків.