На Львівщині за кілька місяців від отруєння чадним газом постраждали 164 особи: як захистити себе від небезпеки

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА нагадують про основні правила безпеки в період опалювального сезону.

З настанням холодів мешканці Львівщини активно вмикають автономне опалення, використовують газові колонки, печі та каміни. Однак разом із затишним теплом приходить і серйозна загроза – чадний газ (монооксид вуглецю). Цей газ називають «тихим убивцею», бо він не має ні запаху, ні кольору і не відчувається, а його присутність у повітрі без спеціальних датчиків неможливо помітити.

Статистика на Львівщині: загрози і реальність

Недотримання пожежної безпеки під час експлуатації опалювальних пристроїв часто призводить до трагічних випадків. Станом на 5 листопада 2026 року на Львівщині зареєстрували 85 отруєнь чадним газом. Постраждали 164 людини, серед яких 67 дітей, п’ять осіб померли.

«Відповідальність за безпеку цивільного захисту й кожної родини – наш спільний пріоритет, особливо в нинішніх умовах додаткових ризиків. Кожен випадок отруєння чадним газом – це не просто цифра, а доля людського життя, часто наших дітей. Більшість цих трагедій можна було уникнути, якщо люди дотримуватимуться елементарних правил безпеки під час роботи з тепловими та газовими приладами. Закликаю усіх мешканців Львівщини уважно перевіряти димоходи, не користуватися несправним обладнанням і забезпечувати приток свіжого повітря до приміщень. Ці прості заходи – це не формальність, а єдиний спосіб врятувати життя та здоров’я близьких», – сказав директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Андрій П’ясецький.

Правила безпеки: як захистити свій дім від чадного газу

Регулярно перевіряйте тягу. Перед увімкненням газових приладів чи розпалюванням печі переконайтеся, що димоходи та вентиляційні канали добре функціонують.

Забезпечте провітрювання. Під час роботи газової плити, котла або колонки тримайте вікно відкритим на мікропровітрювання.

Використовуйте прилади за призначенням. Не обігрівайте приміщення газовою духовкою або конфорками плити.

Контролюйте роботу печей. Не закривайте заслінку в печі або комині до повного прогоряння палива.

Встановіть детектор чадного газу. Побутовий датчик – недорогий прилад, який сигналізує звуком про небезпечний рівень CO у повітрі.

Як розпізнати отруєння чадним газом

Чадний газ блокує кисень у тканинах і органах, викликаючи характерні симптоми легкого чи середнього ступеня отруєння:

Сильний пульсуючий головний біль, раптова нудота й запаморочення.

Блювання, загальна слабкість;

Шум у вухах, мерехтіння в очах;

Задишка, прискорене серцебиття, сухий кашель.

При важкому отруєнні утворюється втрата свідомості, судоми. Без швидкої допомоги дихання зупиняється, і це призводить до смерті.

Перша допомога при отруєнні чадним газом: що робити

При підозрі на витік чадного газу або появі симптомів у себе чи близьких слід діяти швидко:

1. Евакуація. Вимкніть усі теплові прилади, окрім електричних, щоб уникнути іскри, і швидко вийдіть на свіже повітря. Допоможіть постраждалим залишити приміщення.

2. Провітрювання. Якщо безпечно, широко відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг і знизити концентрацію газу.

3. Виклик допомоги. Негайно телефонуйте швидкій за номером 103 або 112, а також аварійній службі газу за номером 104.

4. Полегшення дихання. Якщо постраждалий непритомний, покладіть його на бік або в зручне положення з піднятою головою. Розстебніть одяг, щоб полегшити дихання.

5. Контроль стану. За наявності свідомості давайте постраждалому пити теплу воду або чай. Якщо зупинилися дихання та серцебиття, починайте серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків.