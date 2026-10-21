На Львівщині депутати висловили незгоду щодо діяльності колишнього губернатора

Депутати Львівської обласної ради звернулися з офіційним проханням до Прем’єр-міністра та Міністрів економіки, довкілля й сільського господарства України не допустити залучення Олега Сала до роботи в ДП «Ліси України» та інших структурах під їхнім керівництвом.

Під час позачергової сесії 20 жовтня парламентарії висловили занепокоєння щодо призначення Олега Сала на посаду радника керівництва підприємства.

Депутати наголошують, що участь цієї особи у керівних чи дорадчих ролях у лісовій галузі є неприпустимою з політичної, моральної та кадрової точок зору. Нині лісове господарство потребує професійного управління, впровадження європейських стандартів та досвіду. Вони категорично відкидають повернення до практик неформального впливу та сумнівних кадрових рішень, що дискредитують державну політику у будь-якій сфері.

Особливо гостро в Олега Сала згадують його минулу діяльність: він був головою Львівської обласної державної адміністрації за часів президентства Віктора Януковича та займав високі посади в органах внутрішніх справ.

Депутати закликали Прем’єр-міністра й Міністрів невідкладно вжити заходів, щоб припинити будь-яку участь Олега Сала у діяльності ДП «Ліси України», а також заборонити його призначення в жодній з організацій, які підпорядковуються Міністерствам економіки, довкілля та сільського господарства.

Крім того, вони наполягають на проведенні ретельної перевірки щодо обставин його залучення до підприємства. Вимагають встановити осіб, які ініціювали або погодили це кадрове рішення, і надати обласній раді офіційну інформацію про результати розгляду звернення.