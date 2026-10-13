Безпілотник вдарив по Малехову: двоє літніх жінок отримали травми, пошкоджено житло

У селищі Малехів впав ворогий реактивний безпілотник, через що постраждали мешканці та пошкодилися кілька приватних будинків. Станом на 17:20 відомо про ушкодження п’яти осель: два будинки зазнали масштабних руйнувань, ще три втратили вікна та двері.

Міська влада готова надати тимчасове житло родинам, які постраждали через обстріл, якщо виникне така потреба.

Атака відбулася між 15:03 та 15:30. Після падіння безпілотника на місці події надали медичну допомогу трьом потерпілим.

Двоє жінок — 74 та 96 років — госпіталізовані у стані середньої важкості. У молодшої фіксують підшкірну гематому голови, а у старшої діагностували гіпертензивний криз і гостру стресову реакцію. Наразі медики також проводять обстеження, щоб виключити гострий коронарний синдром. Обидві перебувають під наглядом лікарів.

Через наслідки атаки тимчасово змінили маршрут автобуса №9 — він курсує у спрощеній версії до Галицького перехрестя. Повноцінний рух до села Сороки-Львівські відновлять після завершення робіт з ліквідації наслідків обстрілу.