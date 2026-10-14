Як склалася доля викривача топкорупції Івана Спринського у Великій Британії

Іван Спринський — львівський громадський активіст та керівник організації «Рабів до раю не пускають», який з 2014 року відкрито заявляє про зловживання владою, силовиками та великим бізнесом.

Водночас він тривалий час служив у Збройних Силах України, але врешті був змушений переїхати до Великої Британії. Причини цього рішення розповідаємо далі.

У 2022 році Спринський добровільно пішов на фронт, служив у підрозділах Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку. Наприкінці 2023-го звільнився і виїхав до Британії.

«Я б зараз із радістю повернувся до України»

Тиск на нього зростав через численні публікації про корупцію в політичних та бізнесових колах. Саме викриття ймовірних зловживань стали однією з головних причин виїзду за кордон.

«Я хочу повернутися, але політична система, криміналітет і корупціонери роблять усе, щоб змусити мене мовчати», — каже Спринський.

За його даними, за багатьма розслідуваннями відкрили кримінальні провадження. Серед його скандальних публікацій — матеріали про братів Зубиків, яких він називає колаборантами і партнерами Медведчука. Володимир Зубик, колишній регіонал і власник будівельної імперії «Інтергал-Буд», фігурував у публікаціях щодо ймовірних незаконних будівництв та економічних махінацій.

Ще з 2020 року Спринський розповідає про можливі злочини тодішнього керівника ДПСУ Сергія Дейнека. Попри докази, правоохоронці довго не реагували. Активіст стверджує, що Дейнека і його прибічники навіть переслідували його за кордоном, використовуючи державні ресурси.

Іван також писав про брата Сергія Дейнека, Андрія, який нібито організував канали незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон у районі Могилева-Подільського. Окремо йшла мова про контрабанду сигарет через західний кордон. НАБУ та САП пізніше здійснювали слідчі дії щодо Сергія Дейнека у справі про отримання неправомірної вигоди, пов’язаної з тютюновими схемами.

Також Спринський неодноразово порушував теми корупції або зловживань за участі Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу Президента, Олексія Чернишова, колишнього віцепрем’єра, та Тимура Міндіча, співвласника студії «Квартал 95». Згодом правоохоронні органи почали звертати увагу на діяльність цих осіб.

Активіст створює інформаційний майданчик про зловживання влади

Не боячись говорити про корупцію відкрито, Іван Спринський анонсував створення у Львівській області унікального інформаційного майданчика. Він має стати платформою для висвітлення фактів зловживань владою на всіх рівнях.

«Закликаю кожного, хто володіє інформацією про злочини чи грубі порушення закону з боку владних структур за останні чотири роки, звертатися до моєї команди. Гарантую анонімність», — заявив Спринський. Він планує збирати докази для подальшої передачі їх НАБУ, САП та іншим правоохоронним органам, щоб притягти винних до відповідальності.

Спринський вже багато років працює у сфері юридичного консалтингу та інформаційних технологій. Зараз він також продюсує освітні IT-курси і консультує проєкти у сфері штучного інтелекту.

«Окремих зусиль замало, щоб побороти системну корупцію в Україні. Сучасне молоде покоління має прокидатися і долучатися до звільнення країни від внутрішніх ворогів. Тільки так ми зможемо ефективніше захищатися від зовнішніх загроз», — підкреслив Іван Спринський.