Під час російського обстрілу біля Львова у Дублянах травмувався чоловік
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У Жовківському районі через обстріл Росії отримали поранення двоє мирних жителів

Марко Лук'яненко

Безпілотник атакував підприємство в Жовківській громаді.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі 21 жовтня, під час повітряної тривоги з 03:33 до 03:58, російський реактивний безпілотник влучив у підприємство на території Жовківської громади.

Двоє працівників отримали травми середньої тяжкості.

Козицький пояснив: «Ворог атакував під час повітряної тривоги. Сталася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники ДСНС. Також уламки дрона впали на приватний будинок у сусідньому населеному пункті — вибиті вікна, пошкоджені двері, на землі утворилася невелика вирва. На щастя, там ніхто не постраждав».

Цієї ж ночі ворог атакував об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Крім того, у Солонківській громаді постраждали житловий і два дачні будинки.

19 жовтня уламки безпілотника пошкодили житлові будинки та автомобіль у селі Зубра поблизу Львова.

18 жовтня ППО збила ворожі безпілотники над Мурованим і Малеховим біля Львова. Жертв і постраждалих серед мирних мешканців немає. Проте уламки пошкодили житлові будинки та логістичний комплекс.

17 жовтня ППО ліквідувала ворожий безпілотник у Бродівській громаді Львівщини.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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