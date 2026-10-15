На Львівщині в аварії постраждав юнак на мотоциклі
Опублікувати у CityLife

На Львівщині в аварії постраждав юнак на мотоциклі

Марко Лук'яненко

У селі Пикуловичі 15-річний мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом і потрапив до лікарні.

Інформацію надали у департаменті цивільного захисту Львівської ОВА.

14 жовтня близько 19:05 години на вулиці Лесі Українки у селі Пикуловичі Новояричівської громади Львівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій мотоцикла Musstang, 15-річний мешканець села Борщовичі, зіткнувся з 69-річним місцевим велосипедистом.

У результаті аварії підліток отримав травми різного ступеня тяжкості. Його доправили до лікарні святого Миколая у Львові для надання медичної допомоги.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини інциденту.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Глава департаменту економічної політики ЛОВА у вересні отримав відпускні понад 40 тисяч

Глава департаменту економічної політики ЛОВА у вересні отримав відпускні понад 40 тисяч

Львів об’єднує зусилля з бізнесом для підтримки підлітків у виборі майбутньої кар’єри

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *