На Львівщині в аварії постраждав юнак на мотоциклі

У селі Пикуловичі 15-річний мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом і потрапив до лікарні.

Інформацію надали у департаменті цивільного захисту Львівської ОВА.

14 жовтня близько 19:05 години на вулиці Лесі Українки у селі Пикуловичі Новояричівської громади Львівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій мотоцикла Musstang, 15-річний мешканець села Борщовичі, зіткнувся з 69-річним місцевим велосипедистом.

У результаті аварії підліток отримав травми різного ступеня тяжкості. Його доправили до лікарні святого Миколая у Львові для надання медичної допомоги.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини інциденту.