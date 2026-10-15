Львів об’єднує зусилля з бізнесом для підтримки підлітків у виборі майбутньої кар’єри

У Львові міська влада та Благодійний фонд KIDS OF UKRAINE об’єднали зусилля для професійної орієнтації підлітків. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради та фонд, що реалізує проєкти СвіТИ та СВІТИ PRO, уклали угоду про спільну роботу.

Співпраця передбачає організацію освітніх заходів, екскурсій на підприємства, зустрічі з представниками бізнесу, серед яких — ветерани підприємництва, а також проведення тренінгів. Мета — розвивати у підлітків комунікативні, практичні та підприємницькі навички, а також допомогти їм вибрати майбутню професію.

Ольга Печена, операційна директорка фонду KIDS OF UKRAINE, розповіла, що фонд працює з дітьми і підлітками від 11 до 17 років, серед яких діти військових, внутрішньо переміщені та представники різних соціальних груп. Основні напрямки діяльності — психологічна та соціальна підтримка, неформальна освіта і профорієнтація.

За її словами, підписання меморандуму відкриває нові можливості для підопічних фонду. “Ми допомагаємо їм соціалізуватися, відновити психологічний стан і розвиватися, а також знайти своє професійне покликання. Співпраця дозволить дітям ознайомитися з різними професіями, зокрема з роботою бізнесу у Львові, що допоможе їм у виборі майбутньої кар’єри”, — зазначила Печена.

Фонд має свої простори у Львові, Хмельницькому, Житомирі та Черкасах. Там підлітки спілкуються з однолітками, беруть участь у заходах та здобувають цінні соціальні навички.

Директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун наголосила на важливості практичного досвіду для молоді. “Нам важливо, щоб підлітки не просто чули про професії, а бачили їх зсередини, спілкувалися з фахівцями й розуміли, що їм дійсно цікаво. У Львові багато підприємств, які потребують кваліфікованих кадрів, і ми прагнемо показати молоді ці можливості вже сьогодні”, — сказала вона.

Також Свистун підкреслила вигоди співпраці для всіх сторін: “Для бізнесу це шанс познайомити майбутнє покоління зі своєю роботою. Отже, цей меморандум — про взаємовигідне партнерство, що відкриває перспективи для дітей, підприємств і міста загалом”.

Ще до підписання угоди підлітки відвідали Львівську міську раду, де для них провели екскурсію у форматі квесту. Молодь дізналася про роботу депутатів, міського голови та органів місцевого самоврядування. Також їм розповіли про можливості кар’єрного росту у державному управлінні.

Представники фонду зазначають, що такі ініціативи допомагають розширити світогляд підлітків, познайомити їх із різноманітними професіями та краще усвідомити власні інтереси і здібності.

Меморандум підписали директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун та операційна директорка фонду KIDS OF UKRAINE Ольга Печена.