На Львівщині у Бродівській громаді сили ППО знищили ворожий безпілотник

Під час ранкової повітряної тривоги українська протиповітряна оборона збила ворожий безпілотник у Бродівській громаді Львівщини.

Безпілотник впав біля дороги й загорівся на місці падіння. Працюють усі профільні служби, які забезпечують безпеку. Мешканців просять не наближатися до уламків, щоб уникнути небезпеки.

Повітряна тривога, що тривала з 07:50 до 08:30, дозволила силам ППО ліквідувати загрозу на ранній стадії. Ворожий БпЛА було знищено, що запобігло можливим збиткам і жертвам.

Нагадуємо, що напередодні, 16 жовтня, Львівщину атакували три російські бойові безпілотники. Через цю атаку в Дублянах поранено одного чоловіка, а в житлових будинках в Мурованому вибито вікна.

Раніше, 13 жовтня, падіння російського реактивного безпілотника у селі Малехів Львівської громади теж призвело до руйнувань — пошкоджено 11 приватних будинків, вибито 53 вікна та 13 вхідних дверей.