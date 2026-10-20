2027 рік на Львівщині оголосили роком УПА, Романа Шухевича і поета Олега Ольжича

Львівська обласна військова адміністрація отримала завдання підготуватися до масштабного відзначення цих історичних подій.

20 жовтня на сесії Львівської обласної ради депутати проголосували за оголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української Повстанської Армії (УПА) та поета Олега Ольжича.

Рішення підтримали 52 депутати щодо Романа Шухевича та УПА, і 49 – стосовно Олега Ольжича.

Цим кроком облрада має на меті відзначити важливі ювілеї у 2027 році:

120 років від дня народження Романа Шухевича — провідного українського державного діяча, головного командира УПА;

85 років від утворення Української Повстанської Армії;

120 років від народження Олега Ольжича — видатного українського державного, громадського, політичного і культурного діяча.

У зв’язку з цим депутати доручили Львівській ОВА ретельно організувати заходи, присвячені вшануванню цих визначних постатей та подій.

Раніше депутати вже планували оголосити 2026-й роком львівського художника Володимира Патика, письменниці Віри Вовк та начальника штабу УГА Віктора Курмановича.