На Львівщині зафіксували виявлення уламків зенітної ракети
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На Львівщині зафіксували виявлення уламків зенітної ракети

Марко Лук'яненко

У Шептицькому районі, неподалік Добротвора, грибники натрапили на частину зенітної ракети.

Про це повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Дяченко.

За минулі вихідні рятувальники району здійснили два оперативні виїзди.

Поблизу селища Добротвір, під час збирання грибів у лісовій зоні, місцеві мешканці виявили предмет, що нагадував дрон.

Після прибуття фахівців з’ясувалося, що це головка самонаведення зенітної ракети. Поліція вилучила небезпечний предмет і передала його представникам протиповітряної оборони.

Начальник адміністрації наголосив на важливості дотримання обережності при виявленні підозрілих предметів. Він закликав не торкатися їх, не наближатися і не намагатися переміщувати.

У разі знаходження таких предметів необхідно негайно телефонувати за номерами 101 або 102.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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