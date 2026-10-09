На Львівщині двоє братів пограбували чоловіка з інвалідністю: молодшого засудили до 7 років, старший перебуває у розшуку

У Ходорові Львівської області суд засудив 18-річного мешканця Закарпаття до семи років ув’язнення за напад на 51-річного чоловіка з інвалідністю. Його старший брат наразі перебуває у розшуку.

Подія сталася наприкінці червня вночі. За інформацією обласної прокуратури, брати помітили потерпілого на вокзалі міста. Вони підходили до нього для розмови, а згодом всі троє вийшли на вулицю.

Зловмисники завели чоловіка в безлюдне місце, де жорстоко побили його і відібрали сумку. Усередині було 1760 гривень, які нападники забрали. Після цього вони втекли, залишивши потерпілого непритомним біля залізничної колії.

Потерпілий зміг дістатися до найближчого будинку й попросити про допомогу. Медики доставили його до лікарні, а персонал повідомив поліцію. За висновками слідства, чоловік отримав численні синці і подряпини на тулубі та голові. Також у нього виявили крововиливи в білках очей.

Поліція швидко встановила особи нападників і затримала молодшого брата. Менш ніж за чотири місяці після події суд виніс вирок — сім років ув’язнення. Старшого брата, причетного до нападу, досі шукають.

Молодшого брата засудили за грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України). До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.