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Конфлікт у Львові з пострілом: затримали чоловіка, що поранив сусіда травматичною зброєю

Марко Лук'яненко

Конфлікт на вулиці Полуботка завершився пораненням: правоохоронці затримали підозрюваного у стрілянині

У Львові поліція затримала 37-річного місцевого мешканця, підозрюваного у хуліганських діях із застосуванням зброї. За даними слідства, чоловік під час побутового конфлікту відкрив вогонь із травматичного пістолета по своєму опоненту.

Інцидент стався 9 жовтня на вулиці Гетьмана Полуботка. Поліцейські з’ясували, що між двома львів’янами виникла суперечка, у якій молодший учасник конфлікту застосував травматичний пристрій для стрільби гумовими кулями. Вогонь поцілив 38-річному чоловіку у ногу.

Медики, які оглянули потерпілого, підтвердили травму лівої гомілки.

Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного та затримали його. Використаний травматичний пістолет вилучили й направили на експертизу для продовження розслідування.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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