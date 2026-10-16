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Львівські заклади громадського харчування отримали дозвіл працювати на літніх терасах до кінця листопада

Марко Лук'яненко

Львівська міська рада вирішила продовжити роботу літніх майданчиків біля закладів громадського харчування до 30 листопада. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет 16 жовтня, реагуючи на звернення бізнесу.

У пресслужбі міськради повідомили, що такі прохання від підприємців надходять щороку. Начальник управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Михайло Шевченко пояснив, що продовження роботи майданчиків на місяць базувалось на сприятливій погоді та досвіді минулих років.

Важливо відзначити, що літні майданчики мають значення не лише для бізнесу. Вони позитивно впливають і на міський бюджет. За даними департаменту економічного розвитку, цьогорічні надходження від цього виду діяльності склали 10 мільйонів гривень.

Також сезон розпочався раніше, ніж зазвичай: літні майданчики відкрили вже 19 березня замість 1 квітня. Це рішення виконком ухвалив на прохання підприємців, враховуючи теплу погоду на початку весни.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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