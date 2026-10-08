На Екуменічному соціальному тижні обговорили культуру як основу спільних цінностей

У рамках 19-го Екуменічного соціального тижня в ZAG Gallery відбулася панельна дискусія «Культура як джерело спільних сенсів». Захід об’єднав експертів для обговорення ролі культури у формуванні єдності суспільства.

Зустріч відкрив Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації. Він підкреслив, що українцям необхідно краще пізнавати один одного, знайомитися з історією, традиціями та культурою різних регіонів країни. Це особливо важливо з огляду на те, що після війни кожен матиме власний, унікальний досвід, який потребує взаєморозуміння.

«Нас сьогодні об’єднує боротьба за майбутнє України, наші Захисники й Захисниці, яким ми завдячуємо можливістю жити і працювати, а також спільне прагнення перемоги. Проте варто вже зараз думати про те, що збере нас разом після війни», — зазначив Козицький.

Він наголосив, що повернення до мирного життя не гарантує автоматичного порозуміння. «Ми мусимо навчитися слухати одне одного. Тут вагому роль грає культура. Вона дозволяє пізнати Україну та її мешканців через літературу, мистецтво, родинні історії, звичаї і живе спілкування. Важливо зберігати власні традиції та водночас цікавитися традиціями інших, подорожувати країною, знайомитися і слухати. Нашим дітям потрібно давати можливість відчути свою країну справжньою, а не через екрани», — додав очільник області.

Під час дискусії учасники акцентували увагу на тому, як культура й мистецтво сприяють створенню спільного простору для суспільного діалогу. Йшлося про важливість осмислення травматичного досвіду війни, збереження колективної пам’яті та подолання відчуження між різними соціальними і поколіннєвими групами.

Модерував дискусію директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз. Серед спікерів були викладачка кафедри богослов’я УКУ Соломія Тимо, декан Гуманітарного факультету УКУ Ірина Старовойт та ректор Львівської національної академії мистецтв Василь Косів.

19-й Екуменічний соціальний тиждень проводять під гаслом «Від поляризації до солідарності суспільства: формуючи культуру єдності і справедливості». Форум об’єднує представників церков, освітнього, культурного і громадського середовищ, створюючи платформу для діалогу та пошуку шляхів посилення громадської згуртованості.

Під час заходу також обговорюють, як саме культура і мистецтво можуть допомогти осмислити травматичний досвід війни, подолати відчуження і разом формувати спільне бачення майбутнього України.