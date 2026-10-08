На Львівщині викрили масштабний експорт контрабандної букової деревини до Європейського Союзу на суму понад мільйон гривень

Бюро економічної безпеки України розкрило схему, за якою підприємці намагалися нелегально вивезти букові дрова до країн Європейського Союзу. Під час обшуків вилучили 134,4 кубометра деревини загальною вартістю понад 1,1 мільйона гривень.

Слідство встановило, що група бізнесменів діяла скоординовано, організувавши незаконний канал для експорту лісоматеріалів, забороненого для вивезення законом.

Щоб обійти митний контроль і легалізувати незаконне транспортування деревини, фігуранти використовували фальшиві сертифікати походження. Ці документи були виготовлені з використанням підроблених паперів, повідомили детективи.

Правоохоронці провели 15 обшуків, у тому числі перевірили вантажні автомобілі з напівпричепами. В результаті вилучили 134,4 кубометра колотих букових дров, які вже мали митне оформлення і очікували на нелегальне вивезення до ЄС.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 201-1 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за контрабанду лісопродукції, вчинену групою осіб за попередньою змовою.

Злочинцям загрожує ув’язнення від п’яти до десяти років, позбавлення права займати певні посади або вести діяльність строком до трьох років, а також конфіскація майна.