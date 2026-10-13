Малехів під обстрілом: свідчення мешканців про миттєве руйнування їхніх домівок вибухом

У селі Малехів Львівського району реактивний безпілотник завдав удару, у результаті якого частково зруйновано два житлові будинки та гараж, а також спалено три автомобілі. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє мешканців. Свідчення очевидців допомагають уявити масштаб трагедії.

## “Трясонуло добре”: свідчення очевидців вибуху

Роман, мешканець села, розповідає, що перебував удома, коли раптом пролунав вибух. Його дружина встигла попередити про повітряну тривогу лише за кілька секунд до удару.

“Трясонуло справді потужно. Я лежав у ліжку і дивився у комп’ютер. Жінка подзвонила й сказала: ‘тривога, піднімайся’. Від цього дзвінка пройшло близько трьох секунд, і вже стався вибух. Якби вікна були легші металопластикові вони б розсипалися. Удар прийшовся саме на спальню”, — пригадує чоловік.

Ганна, ще одна місцева мешканка, згадує, що її родина не постраждала лише через те, що в момент атаки ніхто не був удома.

“Всі на роботі. Дітей і зятя також не було. Це збіг обставин, що ніхто не постраждав”, — говорить вона.

## 96-річна жінка дивом вижила

Найбільш драматичним виявився удар по матері Романа, яку після вибуху забрали до лікарні. Чоловік каже, що її порятунок — справжнє диво.

“Вона була сама. Можливо, спала або сиділа у куточку, як любить біля вікна — але саме не там була. Якщо би вона сиділа ближче до вікна, це було б смертельно. Їй 96 років. Тепер їдемо в лікарню, щоб дізнатися більше про її стан”, — розповів він.

Роман описує руйнування у будинку: “Хата практично знищена. Враження, ніби хвилею все пішло. Внутрішньо все зруйноване. Відновленню цей будинок вже не підлягає”.

## “Поруйновано майже все”

Мар’ян, який був на роботі під час вибуху, дізнався про подію завдяки сусідам, котрі зателефонували й попросили повернутися додому.

“Сусіди сказали приїхати. Майже все зруйновано: повибивані двері, розбиті вікна. В одній кімнаті стеля обвалилася. Автомобіль дочки також знищений. Загалом, ситуація дуже важка”, — поділився він.

## Хронологія подій

О 15:04 на Львівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування реактивного безпілотника. О 15:23 Повітряні сили повідомили, що безпілотник летить у напрямку Львова. За дві хвилини, о 15:25, пролунав вибух.

Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, заявив, що за попередніми даними у Малехові упав збитий російський безпілотник. На місці працювали рятувальники ДСНС Львівщини. Пожеж на місці падіння безпілотника не зафіксовано.